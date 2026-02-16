Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -8 градусов

На дорогах снежная каша, гололедица

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах метель, гололед. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Днем температура составит от 0 до -5 градусов, местами на западе до -8 градусов. На дорогах снежная каша, гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина