Пробки образовались в двух районах Казани
В районе пр. Победы затор возник из-за ДТП и дорожных работ
В Советском и Приволжском районах Казани, а также при въезде в город с трех направлений пробки достигли 6 баллов. Такие данные следуют из статистики «Яндекс.Карты».
Длина затора на Оренбургском тракте при выезде со стороны аэропорта превышает 2,5 км. Кроме того, движение затруднено в Дербышках и на Горьковском шоссе. Длинная пробка растянулась с ул. Ершова на Сибирский тракт, а в районе пр. Победы (в сторону ул. Аграрная) затор образовался из-за ДТП и дорожных работ.
Также «стоит» и ул. Гвардейская (затор начинается от ТЦ «Горки Парк»).
Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, а температура в республике опуститься до -8 градусов.
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов, где чаще оплачивали проезд в метро по биометрии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».