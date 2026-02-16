Пробки образовались в двух районах Казани

В районе пр. Победы затор возник из-за ДТП и дорожных работ

В Советском и Приволжском районах Казани, а также при въезде в город с трех направлений пробки достигли 6 баллов. Такие данные следуют из статистики «Яндекс.Карты».

Длина затора на Оренбургском тракте при выезде со стороны аэропорта превышает 2,5 км. Кроме того, движение затруднено в Дербышках и на Горьковском шоссе. Длинная пробка растянулась с ул. Ершова на Сибирский тракт, а в районе пр. Победы (в сторону ул. Аграрная) затор образовался из-за ДТП и дорожных работ.

Также «стоит» и ул. Гвардейская (затор начинается от ТЦ «Горки Парк»).

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, а температура в республике опуститься до -8 градусов.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов, где чаще оплачивали проезд в метро по биометрии.

Никита Егоров