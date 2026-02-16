Суд Татарстана отказал в процедуре банкротства компании-оператору «Свияжских холмов»

Должник полностью погасил долги перед налоговой

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана отказал во введении наблюдения в отношении АО «ГСОК», который является оператором курорта «Свияжские холмы», и прекратил производство по делу о банкротстве. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно определению суда, юрист оператора «Свияжских холмов» представил суду выписку о дебетовых операциях по лицевому счету, судя по которым должник полностью погасил долги перед налоговой. Факт оплаты в судебном заседании подтвердило и само ведомство.

— В ходатайстве об уточнении заявления уполномоченный орган указал, что должник полностью погасил имевшуюся задолженность, — указано в судебном акте.

Никита Егоров