Рейс из Сочи в Нижнекамск задержали на четыре часа
Задержку объяснили временными ограничениями в аэропорту Нижний Новгород
Рейсы из Сочи в Нижнекамск и обратно задержаны на четыре часа. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind («Северный ветер») в своем телеграм-канале.
По данным онлайн-табло аэропорта Бегишево, самолет прибудет в Нижнекамск в 18:40, а не в 14:20. Вылет состоится в 19:05, планировалось в 15:30. Другие рейсы вылетят согласно графику.
Задержку рейсов объяснили временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Нижний Новгород.
Также задержаны рейсы по маршрутам Сочи — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Сочи.
Аэропорт Казани при этом работает в штатном режиме, но некоторые самолеты вылетают с опозданием. На час опоздал борт в Камрань. Почти на такое же время задерживается рейс в Медину. Лайнер перевозчика «ЮВТ-Аэро» вылетит в Пермь в 11:20 вместо 9:30.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани самолет А320 выкатился за пределы летного поля.
