Рейс из Сочи в Нижнекамск задержали на четыре часа

Задержку объяснили временными ограничениями в аэропорту Нижний Новгород

Фото: Мария Зверева

Рейсы из Сочи в Нижнекамск и обратно задержаны на четыре часа. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind («Северный ветер») в своем телеграм-канале.

По данным онлайн-табло аэропорта Бегишево, самолет прибудет в Нижнекамск в 18:40, а не в 14:20. Вылет состоится в 19:05, планировалось в 15:30. Другие рейсы вылетят согласно графику.

Задержку рейсов объяснили временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Нижний Новгород.

Также задержаны рейсы по маршрутам Сочи — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Сочи.

Аэропорт Казани при этом работает в штатном режиме, но некоторые самолеты вылетают с опозданием. На час опоздал борт в Камрань. Почти на такое же время задерживается рейс в Медину. Лайнер перевозчика «ЮВТ-Аэро» вылетит в Пермь в 11:20 вместо 9:30.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани самолет А320 выкатился за пределы летного поля.

Никита Егоров