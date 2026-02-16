Названа стоимость порций блинов с икрой на семью в России

С 16 февраля в стране начинается Масленица

Порции блинов с красной икрой для всей семьи обойдутся в 3 934,7 рубля. Причем более 3,7 тыс. из этой суммы составят траты на икру, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что при подсчетах учитывали рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище». В него вошли два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). В качестве начинки взяли 400 гр красной икры.

Не считая икры, затратным ингредиентом также стало молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля). Нужный объем дрожжей обойдется в 24,8 рубля, пара яиц — 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли — 12 рублей.

Напомним, что с 16 февраля в России начинается масленичная неделя, которая продлится до 22 февраля включительно. С 23 февраля начнется Великий пост, который продолжается 48 дней.

Ранее сообщалось, что для приготовления блинов на Масленицу казанцам понадобится 154 рубля.

Никита Егоров