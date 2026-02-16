Новости общества

Новым начальником управления образования Нижнекамска назначили Рустема Хузина

09:33, 16.02.2026

За его плечами десятки лет работы в системе образования, где он прошел путь от учителя до управленца высокого уровня

Фото: скриншот с трансляции "Деловой понедельник"

Новым руководителем управления образования Нижнекамского района Татарстана назначили Рустема Хузина. Об этом на «деловом понедельнике» объявил глава района Радмир Беляев. До этого Хузин руководил исполкомом Набережных Челнов.

— Рустем Ниязов — опытный педагог и состоявшийся руководитель. За его плечами десятки лет работы в системе образования, где он прошел путь от учителя до управленца высокого уровня, — сказал Беляев, представляя нового руководителя.

Хузин с 1 сентября 2025 года занимал должность директора индустриально-педагогического колледжа Набережночелнинского госпедагогического университета (НГПУ).

Беляев выразил уверенность в том, что большой профессиональный опыт Хузина в этой сфере поможет в работе над развитием образования в Нижнекамском районе.

— По многим показателям мы являемся передовиками, — добавил он.

Ранее сообщалось, что новым главой исполкома Бугульмы назначили Константина Круглова.

Никита Егоров

