Новым начальником управления образования Нижнекамска назначили Рустема Хузина

За его плечами десятки лет работы в системе образования, где он прошел путь от учителя до управленца высокого уровня

Новым руководителем управления образования Нижнекамского района Татарстана назначили Рустема Хузина. Об этом на «деловом понедельнике» объявил глава района Радмир Беляев. До этого Хузин руководил исполкомом Набережных Челнов.

— Рустем Ниязов — опытный педагог и состоявшийся руководитель. За его плечами десятки лет работы в системе образования, где он прошел путь от учителя до управленца высокого уровня, — сказал Беляев, представляя нового руководителя.

Хузин с 1 сентября 2025 года занимал должность директора индустриально-педагогического колледжа Набережночелнинского госпедагогического университета (НГПУ).

Беляев выразил уверенность в том, что большой профессиональный опыт Хузина в этой сфере поможет в работе над развитием образования в Нижнекамском районе.

— По многим показателям мы являемся передовиками, — добавил он.

Никита Егоров