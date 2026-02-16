Казань попала в топ городов, где чаще оплачивали проезд в метро по биометрии

Данный способ оплаты оказался самым востребованным в Екатеринбурге

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла третье место в рейтинге городов, где чаще всего оплачивали проезд в метро по биометрии. Конкретно в столице Татарстана пассажиры воспользовались таким способом оплаты 69 тыс. раз, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Центр биометрических технологий.

Первое место по данному показателю занял Екатеринбург (1,06 млн поездок). На втором месте — Нижний Новгород (307 тыс.).

Отмечается, что оплатой по биометрии в метрополитенах (не считая Москвы) воспользовались более 1,5 млн раз. Речь идет о «подземках» Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и Новосибирска. За год востребованность сервиса значительно выросла — в начале февраля 2025 г. количество оплат составляло около 130 тыс.

— Биометрия в транспорте — это в первую очередь про экономию времени и удобство, что особенно важно в часы пик. Пассажирам больше не нужно доставать карту или телефон, а сам процесс оплаты обычно не превышает трех секунд. Мы видим, что по мере расширения инфраструктуры и знакомства пользователей с технологией спрос на такой формат оплаты растет, — отметили в пресс-службе Центра биометрических технологий.

Никита Егоров