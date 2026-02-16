Госжилинспекция РТ лишила лицензии компанию, управляющей рядом домов в Бугульме

Бугульминцы могут сами на общем собрании собственников выбрать управляющую компанию

Фото: Динар Фатыхов

Действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО УК «АНТЕЙ» прекратили.

Как сообщили в Госжилинспекции республики, управляющая компания управляла 140 многоквартирными домами в Бугульме. Сейчас бугульминцы могут сами на общем собрании собственников выбрать управляющую компанию либо это за них сделает исполком района. Жилинспекция Татарстана уже направила в исполком письмо о необходимости проведения конкурса по выбору управляющей компании.

Напомним, в октябре прошлого года УК «АНТЕЙ» боролась за право заниматься бизнесом в сфере ЖКХ. Инспекция за ряд нарушений отказала в продлении действия лицензии, компания подала досудебную претензию и устранила нарушения. Срок действия лицензии был продлен, но компания решила уйти и подала заявление на прекращение действия лицензии.

Отмечается, что УК «АНТЕЙ» будет управлять домами до тех пор, пока не выберут новую управляющую компанию.

Никита Егоров