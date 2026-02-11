Биткойн и Ethereum дешевеют в пределах 4%

За сутки на криптобиржах ликвидированы позиции на сумму более $212 млн

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Курсы двух крупнейших по рыночной капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum — демонстрируют снижение в пределах 4%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance, пишет ТАСС.



По состоянию на 06:03 мск биткойн дешевел на 2,09% и торговался на уровне $68,644 тыс., Ethereum снижался на 4,36% — до $2,017 тыс.



Согласно данным портала Coinmarketcap, совокупная капитализация криптовалютного рынка составляет $2,34 трлн. Из них на биткойн приходится $1,37 трлн, или 58,6%, на Ethereum — $242,6 млрд, или 10,4%.



Как сообщает платформа Coinglass, за последние сутки на мировых криптобиржах были ликвидированы позиции более 89 тыс. трейдеров на сумму свыше $212 млн. Наибольший объем ликвидаций зафиксирован по биткойну — $80 млн. Из общего объема $147,89 млн пришлись на длинные позиции, $64,9 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию был отмечен на бирже Bitget в паре ETHUSDT_UMCBL на сумму $2,14 млн.



Ариана Ранцева