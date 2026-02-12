Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 февраля

18:28, 12.02.2026

Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 февраля. Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,28 рубля, евро — на 0,76 рубля, а юань подорожал на 0,01.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,19 рубля;
  • евро — 91,71 рубля;
  • юань — 11,16 рубля.
Наталья Жирнова

