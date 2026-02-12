Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 февраля
Рубль усилил свои позиции относительно основных денежных единиц
Доллар подешевел на 0,28 рубля, евро — на 0,76 рубля, а юань подорожал на 0,01.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,19 рубля;
- евро — 91,71 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
