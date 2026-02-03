Доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, снизилась до 52,5%

В январе инфляционные ожидания населения России не изменились и остались на уровне 13,7%

Фото: Артем Дергунов

В январе инфляционные ожидания населения России не изменились и остались на уровне 13,7% на годовом горизонте. Эти показатели остаются повышенными по сравнению с периодом низкой инфляции 2017—2019 годов. При этом ожидания на пятилетний период снизились до 11,4%. Наблюдаемая населением годовая инфляция также не изменилась и составила 14,5%, сообщил Банк России.

Индекс потребительских настроений (ИПН) в январе продемонстрировал снижение. Оба субиндекса, входящие в его расчет: ожидания участников опроса и их оценки текущего состояния, уменьшились. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, также снизилась до 52,5%.

Ценовые ожидания предприятий, участвующих в мониторинге Банка России, возросли в большинстве отраслей. Исключение составило сельское хозяйство, где изменения оказались минимальными. Рост ценовых ожиданий сопровождался увеличением издержек и повышением оценок фактического спроса. На рост издержек повлияли увеличение налоговой нагрузки и минимального размера оплаты труда, вступившие в силу с января текущего года. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, увеличился до 10,4% в годовом исчислении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2026 году составит от 4,0% до 5,0%. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. К концу 2026 года ожидается, что годовая инфляция стабилизируется в диапазоне 4,0—5,0%. В 2027 году и в последующие годы инфляция будет стремиться к целевому уровню около 4%.

В начале января президент России Владимир Путин поручил восстановить в 2026 году темпы роста отечественной экономики. Также в числе поручений российского лидера: добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет «обеления» экономики и расширить импорт приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов.

Рената Валеева