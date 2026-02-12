Новости экономики

Решетников: годовая инфляция в России снижается и составляет 6,4%

17:35, 12.02.2026

Годом ранее этот показатель достигал 9,5%

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о снижении годовой инфляции в стране. На текущий момент показатель составляет 6,4%, тогда как годом ранее он достигал 9,5%.

Выступая на заседании Комитета Госдумы по экономической политике, Решетников пояснил динамику инфляционных процессов. По его словам, ожидавшийся в декабре рост цен частично перешел на январь.

— Идет понижение с начала года, тогда был определенный всплеск, связанный с НДС и с переносом продовольственной инфляции на январь. У нас плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок, — сказал глава Минэкономразвития.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Решетников выразил уверенность в дальнейшем снижении инфляции и ее движении к целевому показателю. По его словам, процесс нормализации инфляционных процессов продолжается.

Ранее Минсельхоз сообщил, что цены на овощи в России постепенно снижаются. Хотя зимой цены на тепличные овощи традиционно растут из-за больших затрат на их выращивание, весной ожидается их снижение, благодаря урожаю из парников и с открытого грунта.

Наталья Жирнова

Экономика

