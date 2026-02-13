Новости экономики

Набиуллина подтвердила планы по снижению ключевой ставки

16:13, 13.02.2026

По словам председателя ЦБ, сейчас у регулятора появилось больше оснований для продолжения смягчения денежно-кредитной политики

Фото: скриншот с трансляции Центрального банка

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о возросшей уверенности регулятора в возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

По словам председателя ЦБ, сейчас у регулятора появилось больше оснований для продолжения политики смягчения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. Решение о снижении ключевой ставки будет приниматься с учетом текущей экономической ситуации и инфляционных ожиданий.

— Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5—14,5% годовых в 2026 году, — сказано в сообщении Банка России.

Напомним, что 13 февраля Центральный банк понизил ключевую ставку до 15,5%.

Наталья Жирнова

