HR-эксперт Мурадян назвал размер зарплат научных сотрудников в России

Сегодня отмечается Международный день женщин и девочек в науке

В России младшие научные сотрудники и аспиранты зарабатывают от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Такой диапазон доходов озвучил «Реальному времени» HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.

— В нашей стране начинающие специалисты, например младшие научные сотрудники и аспиранты, получают 25—50 тыс., опытные — до 100 тыс. У старших и ведущих с ученой степенью сотрудников зарплаты варьируются от 80 тыс. до 200 тыс. рублей максимум, — сказал изданию эксперт.

Напомним, что сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Праздник призван обратить внимание властей на создание благоприятных возможностей для ведения научной деятельности представительницами слабого пола.

Никита Егоров