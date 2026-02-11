HR-эксперт призвала повысить зарплату российским ученым, чтобы специалисты не уезжали за рубеж
Молодые работники получают 25—30 тыс. рублей
Чтобы решить проблему оттока ученых за рубеж, нужно серьезно поднимать зарплаты российским ученым, а также предоставлять возможности для развития и обновлять оборудование. Об этом «Реальному времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.
— Молодой специалист, занятый в научной сфере, должен видеть свой карьерный трек и иметь четкие представления о доходах. А когда он видит, что после окончания университета будет перебиваться на зарплату 25—30 тыс. рублей, то он с высокой долей вероятности примет зарубежное предложение, — сказала изданию Лоикова.
