Индекс Мосбиржи подскочил к 2750 пунктам
Российский рынок акций растет на фоне сырьевых площадок, несмотря на неопределенность по ситуации на Украине
Российский рынок акций в среду демонстрирует рост на фоне укрепления мировых сырьевых площадок, однако инвесторы остаются осторожны из-за неопределенности вокруг урегулирования конфликта на Украине. Индекс МосБиржи поднялся до 2750 пунктов, лидерами роста стали акции металлургических компаний, в частности «Норникеля», прибавившего 3%, сообщает телеграм-канал «Интерфакс. Рынки».
К 13:00 мск индекс МосБиржи составил 2748,79 пункта (+1,2%), индекс РТС — 1121,54 пункта (+1,2%). Большинство «голубых фишек» показали рост в пределах 1,6—2,7%.
Подорожали акции НЛМК (+2,7%), «Эн+ груп» (+2,5%), «Аэрофлота» (+2,4%), ММК (+2,3%), «Северстали» (+2%), АЛРОСА (+1,9%), «Газпрома» (+1,7%), НОВАТЭКа (+1,7%), «Хэдхантера» (+1,7%), «Русала» (+1,6%) и «Яндекса» (+1,6%).
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 170,6 тысячи.
