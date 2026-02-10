Евросоюз планирует полный запрет криптовалютных операций с Россией

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на официальный документ ЕК

Европейская комиссия предложила ввести запрет на все криптовалютные транзакции с Россией. Данная мера направлена на предотвращение использования российских активов через альтернативные финансовые каналы для обхода действующих санкций, сообщает The Financial Times со ссылкой на официальный документ ЕК.

Брюссель намерен запретить деятельность всех криптовалютных платформ, зарегистрированных в России. По мнению европейских властей, такой подход более эффективен, чем точечное включение отдельных компаний в санкционные списки, поскольку существующие ограничения легко обходятся через создание новых структур.

В документе отмечается, что российские криптоплатформы используются для поддержки торговли товарами, задействованными в конфликте на территории Украины. В рамках 19-го пакета санкций, принятого в октябре 2025 года, под ограничения уже попали криптобиржа Grinex, платформа Payeer и компания Old Vector с ее стейблкоином А7А5. Сейчас ЕС работает над подготовкой 20-го пакета ограничительных мер против России.



Наталья Жирнова