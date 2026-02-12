«Технологии Добра» Совкомбанка подвели итоги 2025 года

Благотворительный проект Совкомбанка и фонда «Сколково» «Технологии Добра» закрепил рост эффективности и расширил экосистему цифровых решений для некоммерческого сектора

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

По итогам 2025 года коэффициент эффективности проекта вырос до 12 — во столько раз польза проекта для его участников превысила вложения Совкомбанка и партнеров.

В 2025 году сообщество «Технологий Добра» выросло до 2 500 благотворительных организаций. Портфель доступных продуктов и сервисов для НКО достиг 42, что существенно упростило цифровизацию и повысило устойчивость операционных процессов организаций. География проекта охватила 79 регионов России.

Проект расширил линейку бесплатных сервисов. В числе новых продуктов — SMMplanner для автопостинга в социальных сетях, справочная правовая система от «Элкод», инструменты для фандрайзинга от Mercy.Agency и конструктор публичных отчетов НКО, разработанный Краевым центром гражданских инициатив. Параллельно обновлен онбординг и подготовлены практические инструкции по продуктам.

Просветительское направление проекта охватило более 500 участников. Команда проекта организовала онлайн-интенсивы «НКО 360: полный цикл решений», а также специализированные треки по кибербезопасности, маркетингу и юридической поддержке. В открытом доступе опубликованы кейсы цифровизации НКО, включая примеры сотрудничества с отраслевыми фондами и региональными организациями.

19 ноября в кинотеатре «Октябрь» в гибридном формате прошел форум «Технологии Добра» Совкомбанка и Фонда «Сколково». Форум объединил более 6500 участников и был посвящен цифровым решениям для НКО и культуре благотворительности. Деловая программа включала свыше 25 сессий и 140 спикеров — среди них представители государства, бизнеса, международных организаций и амбассадоры благотворительных фондов. Впервые в прошлом году на форуме состоялась премия «Технологии Добра», по итогам которой объявили победителей в семи номинациях.

«Мы системно превращаем инвестиции в цифровую инфраструктуру НКО в измеримую социальную пользу. В 2025 году каждый рубль поддержки дал 12 рублей помощи для некоммерческих организаций. Мы продолжим сохранять прозрачность, расширять продуктовую линейку и географию, чтобы еще больше НКО могли сосредоточиться на своей миссии», — отметил Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро».

В 2026 году проект планирует работать над расширением пакета предоставляемых продуктов и адаптацией существующих под необходимые потребности сектора, усилить региональное присутствие. Ежегодная публичная отчетность и развитие методик оценки воздействия останутся ключевыми практиками «Технологий Добра».

Полный отчет со всеми деталями и цифрами доступен по ссылке.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».