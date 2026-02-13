Названа отрасль, где сотрудники зарабатывают больше 300 тыс. рублей

Доходы достигают 333 тыс. рублей

Отрасль перестрахования стала одной из сфер в России, где средняя зарплата достигла 300 тыс. рублей в ноябре 2025 года.

— В конце осени среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тыс. рублей, — говорится в материале РИА «Новости».

Также зарплаты на уровне 333 тыс. рублей в среднем зафиксированы у сотрудников холдингов во всех отраслях российской экономики.

Ранее сообщалось, что в Казани в феврале самую высокую зарплату предлагают главному бухгалтеру.

Кроме того, недавно HR-эксперт Гарри Мурадян называл размер зарплат научных сотрудников в России.

Никита Егоров