Названа отрасль, где сотрудники зарабатывают больше 300 тыс. рублей
Доходы достигают 333 тыс. рублей
Отрасль перестрахования стала одной из сфер в России, где средняя зарплата достигла 300 тыс. рублей в ноябре 2025 года.
— В конце осени среднемесячные доходы в перестраховании составили 309,1 тыс. рублей, — говорится в материале РИА «Новости».
Также зарплаты на уровне 333 тыс. рублей в среднем зафиксированы у сотрудников холдингов во всех отраслях российской экономики.
