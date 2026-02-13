В Татарстане за год подешевели телевизоры

Стоимость устройств снизилась на 4,77% в среднем по стране

Фото: Илья Репин

В декабре 2025 года стоимость одного телевизора в Татарстане составила 25 603 рубля. Это почти на 1,9% меньше, чем фиксировали за аналогичный месяц 2024-го (26 098 рублей). Такие расценки следуют из данных Росстата.

При этом, согласно статистике, телевизоры в Татарстане стоят дешевле, чем в среднем по России (33 230 рублей по итогам 2025-го). При этом цены на данное устройство по стране также снизились за год на 4,77%.

Никита Егоров