Новости экономики

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане за год подешевели телевизоры

14:36, 13.02.2026

Стоимость устройств снизилась на 4,77% в среднем по стране

В Татарстане за год подешевели телевизоры
Фото: Илья Репин

В декабре 2025 года стоимость одного телевизора в Татарстане составила 25 603 рубля. Это почти на 1,9% меньше, чем фиксировали за аналогичный месяц 2024-го (26 098 рублей). Такие расценки следуют из данных Росстата.

При этом, согласно статистике, телевизоры в Татарстане стоят дешевле, чем в среднем по России (33 230 рублей по итогам 2025-го). При этом цены на данное устройство по стране также снизились за год на 4,77%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость ноутбука в Татарстане в прошлом году составила 36,2 тыс. рублей. Это дешевле, чем в среднем по России (44,4 тыс.).

До этого эксперты также называли стоимость «джентльменского» набора к свиданию в России.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.3
  • Нижнекамскнефтехим80.7
  • Казаньоргсинтез67.3
  • КАМАЗ87.3
  • Нижнекамскшина39.45
  • Таттелеком0.626