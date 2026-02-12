Россия может вернуться к долларовым расчетам с США
RT сообщает, что Россия рассматривает возможность возобновления расчетов в долларах в рамках экономического сотрудничества с США.
Согласно документу, распространенному среди высокопоставленных российских чиновников, возвращение к долларовым операциям входит в число предложений по развитию отношений между странами. Также рассматривается расчет в долларах при торговле российскими энергоресурсами.
В рамках обсуждаемых мер также предполагается поэтапное снятие санкций как часть мирной инициативы.
Однако западные чиновники считают, что маловероятно кардинальное изменение курса России, которая активно развивает альтернативные механизмы расчетов и укрепляет экономические связи с Китаем. По оценкам экспертов, реализация подобных предложений могла бы привести к серьезным изменениям в мировой финансовой системе.
Напомним, что недавно генсек НАТО поддержал предложение Франции начать переговоры с Россией.
