Россия может вернуться к долларовым расчетам с США

В рамках обсуждаемых мер также предполагается поэтапное снятие санкций как часть мирной инициативы

Фото: Татьяна Демина

RT сообщает, что Россия рассматривает возможность возобновления расчетов в долларах в рамках экономического сотрудничества с США.

Согласно документу, распространенному среди высокопоставленных российских чиновников, возвращение к долларовым операциям входит в число предложений по развитию отношений между странами. Также рассматривается расчет в долларах при торговле российскими энергоресурсами.

В рамках обсуждаемых мер также предполагается поэтапное снятие санкций как часть мирной инициативы.

Однако западные чиновники считают, что маловероятно кардинальное изменение курса России, которая активно развивает альтернативные механизмы расчетов и укрепляет экономические связи с Китаем. По оценкам экспертов, реализация подобных предложений могла бы привести к серьезным изменениям в мировой финансовой системе.



Напомним, что недавно генсек НАТО поддержал предложение Франции начать переговоры с Россией.

Наталья Жирнова