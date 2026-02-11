Цена серебра на Comex превысила $85 за унцию

Фьючерс на март 2026 года вырос на 6,22% и впервые с 4 февраля преодолел отметку в $85 за тройскую унцию

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex превысила $85 за тройскую унцию впервые с 4 февраля 2026 года. По данным на 13:45 мск, цена росла на 6,12% и составляла $85,3 за унцию, пишет ТАСС.

К 13:52 мск стоимость серебра достигла $85,38 за тройскую унцию (+6,22%). Фьючерс на золото с поставкой в апреле 2026 года торговался на уровне $5 121,9 за тройскую унцию, прибавив 1,81%.

Ранее «Реальное время» писало, что золото опустилось ниже $4 950 впервые с 23 января, серебро — ниже $90 за тройскую унцию впервые с 16 января.

Ариана Ранцева