В январе на нацпроекты в Татарстане направили 1,5 млрд рублей

Кассовое исполнение составило почти 1,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2026 году планируется реализация 11 национальных проектов. На их финансирование в бюджете региона предусмотрено 53 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства финансов РТ.

Из общего объема 28,8 млрд рублей составляют средства федерального бюджета, еще 24,2 млрд рублей — средства бюджета Татарстана.

В январе на реализацию национальных проектов было направлено 1,5 млрд рублей, кассовое исполнение составило 1,3 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что на бесплатную поддержку 55 предприятий Татарстана направят 142 млн рублей. В России реализуется 11 национальных проектов среди них: «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», Инфраструктура для жизни» и другие.

Ариана Ранцева