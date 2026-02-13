Вице-президент Союза строителей ожидает снижения ключевой ставки Центробанка

При текущей ставке застройщиков выручают льготные ипотечные программы

Фото: Динар Фатыхов

ЦБ России на заседании 13 февраля может снизить ключевую ставку на 1-2%. Такой прогноз озвучил вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко, чьи слова приводит ТАСС.

— (Ставка, — прим. ред.) около 4-5% сейчас бы всех устроила. Но на снижение более чем на 1-2 п. п. рассчитывать точно не стоит, — сказал он.

Напомним, что заседание СД ЦБ по «ключу» состоится 13 февраля. На текущий момент ключевая ставка регулятора составляет 16%.

Федорченко также подчеркнул, что при текущей ставке застройщиков выручают льготные ипотечные программы. Благодаря такой подмоге застройщики строят дома, развивают проекты и с успехом увеличивают объемы сдаваемого жилья, добавил он.

Никита Егоров