18:43 МСК
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные

18:04, 13.02.2026

Основные денежные единицы почти не изменились по отношению к рублю

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Основные денежные единицы почти не изменились по отношению к рублю.

Доллар подорожал на 0,01 рубля, евро подешевело на 0,15 рубля, а юань — на 0,01.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,19 рубля;
  • евро — 91,56 рубля;
  • юань — 11,15 рубля.

Вопреки ожиданиям рынка, Центробанк опустил ключевую ставку до 15,5%. Пока глава регулятора Эльвира Набиуллина выражала уверенность в возможности дальнейшего смягчения политики, эксперты забили тревогу. Аналитики назвали такой шаг «противоречащим» и идущим вразрез с макроэкономическими показателями, усомнившись в последовательности действий ЦБ. Поможет ли этот жест «побороть» высокие ставки по ипотеке, спасет ли он девелоперов и какого курса доллара ждать в феврале — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

