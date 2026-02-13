Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные
Основные денежные единицы почти не изменились по отношению к рублю
Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Основные денежные единицы почти не изменились по отношению к рублю.
Доллар подорожал на 0,01 рубля, евро подешевело на 0,15 рубля, а юань — на 0,01.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,19 рубля;
- евро — 91,56 рубля;
- юань — 11,15 рубля.
Вопреки ожиданиям рынка, Центробанк опустил ключевую ставку до 15,5%. Пока глава регулятора Эльвира Набиуллина выражала уверенность в возможности дальнейшего смягчения политики, эксперты забили тревогу. Аналитики назвали такой шаг «противоречащим» и идущим вразрез с макроэкономическими показателями, усомнившись в последовательности действий ЦБ. Поможет ли этот жест «побороть» высокие ставки по ипотеке, спасет ли он девелоперов и какого курса доллара ждать в феврале — в материале «Реального времени».
