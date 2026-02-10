Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 февраля
Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 февраля. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар снизился на 0,44 рубля, юань — на 0,01, а евро — на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,21 рубля;
- евро — 91,94 рубля;
- юань — 11,15 рубля.
