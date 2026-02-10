Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 февраля

18:04, 10.02.2026

Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду, 11 февраля. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар снизился на 0,44 рубля, юань — на 0,01, а евро — на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,21 рубля;
  • евро — 91,94 рубля;
  • юань — 11,15 рубля.
Наталья Жирнова

