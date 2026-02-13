Операционные компании аэропорта «Домодедово» перешли в собственность ООО «Перспектива»

Речь идет о «дочке» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»

Операционные компании аэропорта «Домодедово» перешли в собственность ООО «Перспектива», «дочки» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»» (МАШ), пишет «Интерфакс».

В общей сложности «Перспектива» владеет теперь 22 компаниями группы «Домодедово» (по 100% в каждой), в том числе ООО «ДМЕ Холдинг», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и ряд других ООО.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приобрел аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей. Сделка состоялась по итогам аукциона, проведенного на площадке «РТС тендер» 29 января текущего года.

Никита Егоров