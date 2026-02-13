Новости экономики

Операционные компании аэропорта «Домодедово» перешли в собственность ООО «Перспектива»

10:01, 13.02.2026

Речь идет о «дочке» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»

Фото: взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Dmitry A. Mottl. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Операционные компании аэропорта «Домодедово» перешли в собственность ООО «Перспектива», «дочки» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»» (МАШ), пишет «Интерфакс».

В общей сложности «Перспектива» владеет теперь 22 компаниями группы «Домодедово» (по 100% в каждой), в том числе ООО «ДМЕ Холдинг», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и ряд других ООО.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приобрел аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей. Сделка состоялась по итогам аукциона, проведенного на площадке «РТС тендер» 29 января текущего года.

Никита Егоров

ЭкономикаИнвестиции

