Новости экономики

18:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Индекс Мосбиржи вырос после решения Центробанка по ключевой ставке

14:18, 13.02.2026

«Ключ» снизили до 15,5%

Индекс Мосбиржи вырос после решения Центробанка по ключевой ставке
Фото: Артем Дергунов

Индекс Мосбиржи вырос до 2 773 пунктов. Движение вверх пошло после решения Центробанка понизить ключевую ставку. Такие данные следуют из показателей на торговой площадке.

Напомним, что с сегодняшнего дня «ключ» по решению регулятора составляет 15,5%. Это на 0,5% п. п. меньше, чем было ранее.

Решение совета директоров совпало с ожиданиями и прогнозами некоторых экспертов. Так, в Союзе строителей допускали, что регулятор опустит ставку максимум на 1—2%, но не более.

Ранее сообщалось, что бизнес Казани не верит, что завтра все будет хорошо, поэтому не идет на риски.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаИнвестиции

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.3
  • Нижнекамскнефтехим80.7
  • Казаньоргсинтез67.3
  • КАМАЗ87.3
  • Нижнекамскшина39.45
  • Таттелеком0.626