Индекс Мосбиржи вырос после решения Центробанка по ключевой ставке

«Ключ» снизили до 15,5%

Фото: Артем Дергунов

Индекс Мосбиржи вырос до 2 773 пунктов. Движение вверх пошло после решения Центробанка понизить ключевую ставку. Такие данные следуют из показателей на торговой площадке.

Напомним, что с сегодняшнего дня «ключ» по решению регулятора составляет 15,5%. Это на 0,5% п. п. меньше, чем было ранее.

Решение совета директоров совпало с ожиданиями и прогнозами некоторых экспертов. Так, в Союзе строителей допускали, что регулятор опустит ставку максимум на 1—2%, но не более.

Ранее сообщалось, что бизнес Казани не верит, что завтра все будет хорошо, поэтому не идет на риски.



Никита Егоров