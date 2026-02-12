Яковенко: «Доходы бюджета от Росимущества достигли 1,5 трлн рублей»

В 2025 году план работы агентства был выполнен в полном объеме, принеся бюджету 638 миллиардов рублей

Глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко представил отчет о работе ведомства на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

За период 2023—2025 годов Росимущество обеспечило поступление в федеральный бюджет около 1,5 трлн рублей.

В 2025 году план работы агентства был выполнен в полном объеме, принеся бюджету 638 млрд рублей. Основную часть поступлений составили дивиденды от компаний с государственным участием — 521 млрд рублей. Наибольший вклад внесли предприятия нефтегазового сектора и банки. Еще 116 млрд рублей поступило от приватизации, аренды и продажи земельных участков, а также от аренды федерального имущества.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

К тому же, за три года в бюджет поступило 1,2 млн объектов, что на 42% больше предыдущих показателей.

— Но к самым главным достижениям я бы, скорее всего, отнес то, что мы смогли наконец-то добиться чистых данных. То есть на сегодняшний день данные о государственном имуществе, содержащиеся в реестре федерального имущества, на 100 процентов совпадают с реестром имущества, которое ведет Росреестр. Мы этого долго пытались добиться, — заявил Яковленко.

На этой же встрече стало известно, что Росимущество выделило «Татнефти» земли под строительство завода ТФК за 109 млрд рублей.

Наталья Жирнова