В бюджет Татарстана за февраль поступили 1,3 млрд рублей федеральных средств

Субсидии составили 200,9 млн, субвенции — 923,4 млн, остальные трансферты — 208 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году планируемые поступления средств федерального бюджета в бюджет Татарстана составляют 92,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

По состоянию на 1 февраля в республику поступили целевые межбюджетные трансферты в размере 1,3 млрд рублей, что составляет 1,4% от годового планового объема. В их числе субсидии на 200,9 млн рублей, субвенции — 923,4 млн рублей и иные трансферты — 208,0 млн рублей.

Все поступившие средства являются целевыми и направлены на финансирование расходных обязательств бюджета в соответствии с установленным назначением.

Ранее «Реальное время» писало, что в январе на нацпроекты в Татарстане направили 1,5 млрд рублей.

Ариана Ранцева