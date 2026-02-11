Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 февраля
Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 февраля. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.
Доллар повысился на 0,26 рубля, юань — на 0,01, а евро — на 0,53 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,46 рубля;
- евро — 92,48 рубля;
- юань — 11,17 рубля.
