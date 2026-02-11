Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 февраля

19:09, 11.02.2026

Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Timon Studler on Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 февраля. Все основные денежные единицы подорожали относительно рубля.

Доллар повысился на 0,26 рубля, юань — на 0,01, а евро — на 0,53 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 77,46 рубля;
  • евро — 92,48 рубля;
  • юань — 11,17 рубля.
Наталья Жирнова

