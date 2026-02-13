Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 млрд долларов

За 2025 год долг вырос на 30 млрд долларов из-за переоценки обязательств банков

Фото: Динар Фатыхов

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 61,97 млрд долларов. Такие данные опубликовал Минфин.

Отмечается, что этот показатель задолженности стал максимальным с 2006 года. Напомним, что 1 января 2006 года госдолг нашей страны достигал 76,5 млрд долларов, к 1 января 2007-го снизился до 52 млрд долларов и потом долгое время не превышал 60 млрд долларов.

ЦБ России, в свою очередь, оценивал совокупный внешний долг страны на 1 января 2026 года в 319,8 млрд долларов. По данным регулятора, за 2025 год он вырос на 30 млрд долларов (+10,4%) из-за переоценки обязательств банков и прочих секторов на фоне укрепления рубля, а также привлечения долгового финансирования.

Никита Егоров