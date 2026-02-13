Новости экономики

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Названа средняя стоимость ноутбука в Татарстане

09:05, 13.02.2026

Такие компьютеры в республике стоят дешевле, чем в среднем по России

Названа средняя стоимость ноутбука в Татарстане
Фото: Артем Дергунов

Средняя стоимость ноутбука в Татарстане в прошлом году составила 36,2 тыс. рублей. Это дешевле, чем в среднем по России (44,4 тыс.), следует из данных Росстата.

Самая низкая стоимость ноутбуков зафиксирована в Адыгее (22,1 тыс.), в Чечне (29,3 тыс.) и Ингушетии (29,4 тыс.).

Дороже всего ноутбук обойдется в Республике Саха (Якутия), а именно в 66,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров подтвердил позицию Telegram по защите переписок.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть548.5
  • Нижнекамскнефтехим80.7
  • Казаньоргсинтез67.1
  • КАМАЗ87.1
  • Нижнекамскшина39.45
  • Таттелеком0.626