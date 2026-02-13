Названа средняя стоимость ноутбука в Татарстане

Такие компьютеры в республике стоят дешевле, чем в среднем по России

Фото: Артем Дергунов

Средняя стоимость ноутбука в Татарстане в прошлом году составила 36,2 тыс. рублей. Это дешевле, чем в среднем по России (44,4 тыс.), следует из данных Росстата.

Самая низкая стоимость ноутбуков зафиксирована в Адыгее (22,1 тыс.), в Чечне (29,3 тыс.) и Ингушетии (29,4 тыс.).

Дороже всего ноутбук обойдется в Республике Саха (Якутия), а именно в 66,7 тыс. рублей.



Ранее сообщалось, что Павел Дуров подтвердил позицию Telegram по защите переписок.

Никита Егоров