ТАСС: суд оформил семь протоколов в отношении Telegram

14:33, 10.02.2026

Причина — отказ удалить запрещенный контент

Фото: Артем Дергунов

В отношении мессенджера Telegram составлено семь административных протоколов за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

РИА «Новости» сообщают, что Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей по 8 административным протоколам.

Ранее казанцы жаловались два дня подряд на сбои в работе Telegram.

Ариана Ранцева

