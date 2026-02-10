РБК: YouTube пропал из DNS-серверов Роскомнадзора из-за Telegram

По мнению эксперта причина том, что технические мощности ведомства могут быть недостаточными для одновременного замедления работы двух крупных интернет-ресурсов

Недавно появилась информация, что YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что привело к его недоступности без использования VPN.

Как сообщает РБК, это произошло на фоне начала ограничений работы мессенджера Telegram. Ранее Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram.



По мнению независимого эксперта телеком-рынка Алексея Учакина, причиной исчезновения YouTube стало ограничение ресурсов Роскомнадзора. Эксперт пояснил, что технические мощности ведомства могут быть недостаточными для одновременного замедления работы двух крупных интернет-ресурсов.

— Это экономия ресурсов. Так как все провайдеры обязаны использовать национальную систему доменных имен, то есть DNS-серверы под контролем Роскомнадзора, мы получаем грубый, но довольно надежный «выключатель» YouTube на территории России. Хотя даже такая мера не затронет все лазейки для обхода блокировок, — отметил специалист.



Наталья Жирнова