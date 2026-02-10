Следом за Telegram: пользователи массово жалуются на сбои в работе Max

По данным сайта Downdetector, за последний час поступило уже более 100 таких жалоб

Следом за Telegram государственный мессенджер Max тоже начал сбоить. Пользователи массово жалуются на плохую работу приложения. По данным сайта Downdetector, за последний час поступило уже более 100 таких жалоб.

Напомним, что Роскомнадзор планирует приступить к частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

Наталья Жирнова