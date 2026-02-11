Национальная система доменных имен прекратила поддержку WhatsApp* в России

Накануне аналогичные изменения затронули домен YouTube

Фото: Дмитрий Зайцев

Доступ к мессенджеру WhatsApp* полностью заблокировали в России. РКН удалил домены whatsapp.com и web.whatsapp.com из базы Национальной системы доменных имен (НСДИ). Об этом сообщает «Ъ».

Этот реестр представляет собой ключевую инфраструктуру, поддерживающую работу суверенного российского сегмента сети Интернет («Рунета»). Вследствие изменения записи пользователи больше не получают IP-адреса, необходимые для соединения с сервером приложения. Сейчас сервис доступен исключительно через VPN.

Несмотря на исключение указанных доменов, техническая инфраструктура whatsapp.net и ресурс коротких ссылок wa.me остаются активными в реестре НСДИ. Накануне аналогичные изменения затронули домен YouTube.

Наталья Жирнова