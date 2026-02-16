На конкурсе молодых предпринимателей запустили спецтрек для креативных индустрий

Прием заявок продлится до 10 марта

Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП, фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» и Авито Услуги запустят специальную номинацию «Креативные индустрии» на федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ».

Она ориентирована на представителей креативных индустрий: дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов, фото— и видеопродакшен. Победителей ждет комплексная поддержка: бюджет на продвижение, доступ к эксклюзивной аналитике и сессии с топ-менеджментом компании для стратегического разбора бизнеса.

— Авито поддерживает главную идею конкурса Корпорации МСП — вдохновить молодых предпринимателей и тех, кто только придумал бизнес-идею, на старт и развитие своего дела. Мы выступили партнером номинации для творческих специальностей. В 2025 году услуги креативного сектора продемонстрировали динамичное развитие: спрос на задачи в сфере IT, дизайна и маркетинга вырос в 2 раза по сравнению с прошлым периодом. Цифровые платформы развивают креативное предпринимательство, стирая границы и кратно ускоряя весь процесс работы с заказчиками, — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

В 2026 году в конкурсе «Создай НАШЕ» увеличен максимальный возраст конкурсантов — теперь подавать заявки могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет. Заявиться можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». Прием заявок на конкурс «Создай НАШЕ» продлится до 10 марта. После окончания приема заявок участники пройдут обучение на Цифровой платформе МСП.РФ по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

— Развитие креативных индустрий в России сегодня по сути находится в руках молодежи. Доля молодых предпринимателей до 35 лет в этой сфере в два раза больше, чем среди возрастной группы старше 36 лет. При этом сама сфера креативных индустрий еще только продолжает формироваться. Поэтому поддержка партнеров позволит участникам лучше понять рынок и определить свои конкурентные преимущества, чтобы не идти на ощупь при старте своего дела, а опираться на релевантные данные и экспертную поддержку, — отметила заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан.



Имена 100 победителей, которые получат по 1 млн от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», будут объявлены в рамках форума молодых предпринимателей в мае 2026 года в Москве. Вместе с грантами лауреаты получат возможность бесплатно пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП.