Фото дня: мэрия Казани показала беспилотного дворника

Уже этой зимой во дворы Казани на уборку снега выйдут наземные беспилотники

Фото: Рената Валеева

Этой зимой на уборку казанских дворов выйдут наземные беспилотные снегоуборщики. Сейчас в управляющих компаниях города проходят испытания две модели дронов, способных работать как в паре, так и по отдельности.

Первый беспилотник выполняет роль бульдозера — он оснащен ковшом для сгребания снежной массы. Второй представляет собой полноценный шнекороторный снегоуборщик: устройство измельчает комья снега и через выпускной желоб отбрасывает их на обочину. При совместной работе роботы движутся тандемом, максимально быстро очищая территорию.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Технические характеристики машин позволяют им работать в суровых зимних условиях: диапазон температур составляет от -25 до +50 градусов. На одном заряде дрон может работать до 8 часов, передвигаясь с безопасной скоростью до 20 км/ч. При габаритах 1,6 на 1,1 метра платформа способна нести до 500 кг полезной нагрузки.

По предварительным расчетам, всего два таких дрона способны заменить ручной труд 20–30 дворников.

Рената Валеева