Новости технологий

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Фото дня: мэрия Казани показала беспилотного дворника

11:23, 12.02.2026

Уже этой зимой во дворы Казани на уборку снега выйдут наземные беспилотники

Фото дня: мэрия Казани показала беспилотного дворника
Фото: Рената Валеева

Этой зимой на уборку казанских дворов выйдут наземные беспилотные снегоуборщики. Сейчас в управляющих компаниях города проходят испытания две модели дронов, способных работать как в паре, так и по отдельности.

Первый беспилотник выполняет роль бульдозера — он оснащен ковшом для сгребания снежной массы. Второй представляет собой полноценный шнекороторный снегоуборщик: устройство измельчает комья снега и через выпускной желоб отбрасывает их на обочину. При совместной работе роботы движутся тандемом, максимально быстро очищая территорию.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Технические характеристики машин позволяют им работать в суровых зимних условиях: диапазон температур составляет от -25 до +50 градусов. На одном заряде дрон может работать до 8 часов, передвигаясь с безопасной скоростью до 20 км/ч. При габаритах 1,6 на 1,1 метра платформа способна нести до 500 кг полезной нагрузки.

По предварительным расчетам, всего два таких дрона способны заменить ручной труд 20–30 дворников.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии Татарстан

Новости партнеров

Читайте также