Казанские ученые разработали модели для экономии топлива тракторами

Разработка позволяет сократить расход топлива на 25–30% при маневрах техники

Фото: Максим Платонов

Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно со специалистами КНИТУ-КАИ и Института механики и машиностроения КазНЦ РАН разработали математические модели для определения оптимальных режимов работы тракторов в зависимости от типа почвы. Разработка позволяет экономить до 30% топлива при маневрах сельскохозяйственной техники, сообщает ТАСС.

Исследователи установили количественные зависимости между агрофизическими свойствами почвы и режимами работы тракторов. Эти соотношения дают возможность оценивать влияние состояния почвы на энергоэффективность агрегатов и могут применяться при создании систем автоматизированного управления сельхозтехникой.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Полевые испытания проводились на трех агрофонах Среднего Поволжья: слежавшейся пахоте, свежевспаханном поле и стерне. Для каждого типа были определены оптимальные нагрузки: 6,9 килоньютона, 6,6 килоньютона и 5,9 килоньютона соответственно.

По оценке ученых, внедрение автоматизированных систем с датчиками определения типа почвы позволит тракторам автоматически выбирать наиболее экономичный и производительный режим работы. Правильный подбор нагрузки и скорости движения способен снизить расход топлива на 25–30% при маневрах техники. Полученные формулы также могут использоваться при подготовке рекомендаций по эксплуатации тракторов и выборе режимов для пахоты, боронования, культивирования и посева.

Ранее «Реальное время» писало, что молодые ученые из Казани и других регионов исследуют арктические микроорганизмы.

Ариана Ранцева