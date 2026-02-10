В Китае запустили сервис выступлений роботов-артистов

Полуторачасовая программа с участием человекоподобных машин обойдется заказчику в 999 юаней (около $145)

Фото: Артем Дергунов

Компания Agibot из Шанхая запустила необычный сервис — организацию концертных выступлений роботов-гуманоидов. Как сообщает издание South China Morning Post, полуторачасовая программа с участием человекоподобных машин обойдется заказчику в 999 юаней (около $145).

В стоимость входят не только само выступление, но и приезд специалиста для настройки оборудования. Роботы способны не только танцевать и петь, но и демонстрировать различные трюки.

По словам разработчиков, несмотря на значительный прогресс в создании человекоподобных машин в Китае, их практическое применение пока не достигло ожидаемого уровня. Именно поэтому производители ищут новые сферы использования роботов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отраслевые данные показывают растущий интерес к роботам-гуманоидам. Согласно отчету исследовательской компании IDC, в 2025 году мировые поставки таких машин достигли почти 18 тысяч единиц — это в шесть раз больше показателей предыдущего года. Лидерами по поставкам стали китайские компании Agibot и Unitree, каждая из которых реализовала около 5 тысяч роботов.

Наталья Жирнова