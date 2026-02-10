Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram

В ведомстве заявили о несоблюдении мессенджером российского законодательства

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram. В ведомстве заявили о несоблюдении мессенджером Telegram российского законодательства. Как сообщает RT, компания не обеспечивает защиту персональных данных пользователей и не принимает эффективных мер по противодействию мошенничеству.

— Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан, — заявили в РКН.

Напомним, что следом за Telegram государственный мессенджер Max тоже начал сбоить. Пользователи массово жалуются на плохую работу приложения. По данным сайта Downdetector, за последний час поступило уже более 100 таких жалоб.

Наталья Жирнова