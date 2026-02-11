Эксперты отмечают высокую потребность компаний в специалистах по нейросетям

Зарплаты таких специалистов в вакансиях достигают 345 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Развитие искусственного интеллекта создает новые профессии на российском рынке труда. По данным hh.ru, специалисты выделили семь востребованных вакансий, напрямую связанных с нейросетями. Исследование предоставил HH.ru «Реальному времени».

Среди них MI-инженеры (машинное обучение) с медианной зарплатой 184–345 тыс. рублей, AI-инженеры — 220 тыс. рублей, AI-тренеры — 104 тыс. рублей, архитекторы AI-решений — 100–150 тыс. рублей, ИИ-фасилитаторы — 100–170 тыс. рублей, prompt-инженеры — 60–90 тыс. рублей, а нейрокреаторы (AI-дизайнеры) — 30–100 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что многие из этих профессий требуют узкой специализации, например в юриспруденции, медицине или кибербезопасности, а также навыков генерации и оптимизации контента для нейросетей.

Ариана Ранцева