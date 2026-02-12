Эксперты OpenAI и Anthropic заявили о рисках развития ИИ

Специалисты опасаются использования ИИ для подготовки тяжких преступлений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперты компаний OpenAI и Anthropic заявили о рисках, связанных со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Axios, пишет ТАСС.

По данным издания, ряд ведущих специалистов покинули свои должности в знак несогласия с позицией руководства корпораций, которое, по их мнению, недостаточно учитывает возможные последствия чрезмерного внедрения ИИ в повседневную жизнь.

Компания Anthropic опубликовала отчет, в котором указано, что системы искусственного интеллекта потенциально могут быть использованы для подготовки к совершению тяжких преступлений, включая создание химического оружия. Также среди угроз аналитики называют возможность автономной работы ИИ без достаточного контроля со стороны человека.

Ариана Ранцева