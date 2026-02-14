В России разрабатывают третий пакет мер против кибермошенников — «Кибербез 3.0»

Особое внимание планируется уделить борьбе с новыми технологиями обмана, включая искусственный интеллект и дипфейки

Фото: Динар Фатыхов

В России началась подготовка третьего пакета законодательных мер по противодействию кибермошенникам. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в интервью ТАСС.

По словам сенатора, новый пакет законов, получивший рабочее название «Кибербез 3.0», будет учитывать практику применения ранее принятых нормативных актов. Особое внимание планируется уделить борьбе с новыми технологиями обмана, включая искусственный интеллект и дипфейки.

Напомним, что 10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по противодействию мошенникам, включающий около 20 инициатив. Например, восстановление доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» только доверенными способами, введение специальных детских SIM-карт для контроля доступа к контенту, ограничение количества банковских карт до 20 на одного человека.

Первый пакет мер по защите граждан от мошенников вступил в силу в июне 2025 года.

Напомним, что Татарстан сократил вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей в 2025 году. На одну организацию в республике пришлось 389 тысяч рублей — этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова