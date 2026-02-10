СМИ: акции VK растут на фоне новостей про Telegram

Фото: Реальное время

На Московской бирже зафиксирован существенный рост котировок холдинга VK. По данным торговой площадки, стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 4,02%.

Максимальная цена акций была отмечена в 13:23 по московскому времени и достигла 322 рублей за бумагу. Благодаря такому росту активы холдинга возглавили список лидеров роста среди компонентов индекса Московской биржи.

Как сообщает RT, это может быть связано с новостью о начале процедур по ограничению работы Telegram в России.

Напомним, что Роскомнадзор официально подтвердил блокировку мессенджера. В ведомстве заявили о несоблюдении мессенджером российского законодательства.

Наталья Жирнова