РБК: власти приступают к ограничению работы Telegram
По данным источников, отдельные меры уже принимаются
Роскомнадзор планирует приступить к частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.
По словам двух собеседников издания, меры по замедлению сервиса могут начать принимать во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК сообщил, что ограничительные меры в отношении Telegram уже применяются.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане уже второй день фиксируют сбои в работе Telegram.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».