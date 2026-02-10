РБК: власти приступают к ограничению работы Telegram

По данным источников, отдельные меры уже принимаются

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор планирует приступить к частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

По словам двух собеседников издания, меры по замедлению сервиса могут начать принимать во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК сообщил, что ограничительные меры в отношении Telegram уже применяются.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане уже второй день фиксируют сбои в работе Telegram.

Ариана Ранцева