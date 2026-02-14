Новости общества

Володин: в нападениях на школы могут быть виноваты видеоигры

10:15, 14.02.2026

По данным председателя Госдумы, там «вербуют для совершения нападений и других преступлений»

Фото: Динар Фатыхов

Появилась новая версия причин нападений на школы и другие учебные учреждения с участием несовершеннолетних. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что специалисты отмечают возможную связь инцидентов с увлечением подростков видеоиграми.

По данным исследователей, через игровые платформы и связанные с ними приложения происходит вовлечение детей в опасные сообщества и чаты. В этих виртуальных пространствах распространяется деструктивный и запрещенный контент.

— Вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия, — рассказал Володин. Он также уточнил, что такую схему используют украинские террористы.

скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Председатель ГД в своем обращении задался вопросом создания дополнительных мер контроля за видеоиграми.

— Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой, — заявил он.

Наталья Жирнова

