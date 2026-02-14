Володин: в нападениях на школы могут быть виноваты видеоигры
По данным председателя Госдумы, там «вербуют для совершения нападений и других преступлений»
Появилась новая версия причин нападений на школы и другие учебные учреждения с участием несовершеннолетних. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что специалисты отмечают возможную связь инцидентов с увлечением подростков видеоиграми.
По данным исследователей, через игровые платформы и связанные с ними приложения происходит вовлечение детей в опасные сообщества и чаты. В этих виртуальных пространствах распространяется деструктивный и запрещенный контент.
— Вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия, — рассказал Володин. Он также уточнил, что такую схему используют украинские террористы.
Председатель ГД в своем обращении задался вопросом создания дополнительных мер контроля за видеоиграми.
— Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой, — заявил он.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».