Володин: в нападениях на школы могут быть виноваты видеоигры

По данным председателя Госдумы, там «вербуют для совершения нападений и других преступлений»

Фото: Динар Фатыхов

Появилась новая версия причин нападений на школы и другие учебные учреждения с участием несовершеннолетних. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что специалисты отмечают возможную связь инцидентов с увлечением подростков видеоиграми.

По данным исследователей, через игровые платформы и связанные с ними приложения происходит вовлечение детей в опасные сообщества и чаты. В этих виртуальных пространствах распространяется деструктивный и запрещенный контент.

— Вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия, — рассказал Володин. Он также уточнил, что такую схему используют украинские террористы.

Председатель ГД в своем обращении задался вопросом создания дополнительных мер контроля за видеоиграми.

— Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой, — заявил он.

Наталья Жирнова