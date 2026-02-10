Новости технологий

В Татарстане уже второй день фиксируют сбои в работе Telegram

09:35, 10.02.2026

56% пользователей жалуются на работоспособность сервиса

Жители Татарстана второй день подряд сообщают о сбоях в работе ряда сервисов. За последний час из региона поступают жалобы на работоспособность онлайн-платформ и приложений.

Наибольшее число сообщений связано с сервисом Telegram — 56% обращений. На сбои в работе сервиса Hitvpn— 9% обращений, ФНС и Ак Барс Банк — 4% пользователей.

UPD: «Со стороны банка сбоев на указанное время не обнаружено. Сервисы работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе Ак Барс Банка.

