Казанский «Рубин» обыграл «Женис» в закрытом матче в Турции

Сиве оформил дубль, а вратари казанцев не пропустили ни разу

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» переиграл казахстанский «Женис» со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Турции. Команда Франка Артиги выиграла все три встречи после смены главного тренера.

В составе «Рубина» дважды отличился Жак Сиве. Матч проходил в нестандартном формате — команды сыграли два тайма по 60 минут. Встреча не была показана по видеотрансляции по договоренности сторон и прошла в закрытом режиме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратари «Рубина» Евгений Ставер и Артур Нигматуллин провели по тайму и не пропустили.

Следующий матч «Рубин» проведет 8 февраля с узбекистанским «Навбахором» в 17:00 по московскому времени. Ранее казанцы на сборах в Турции обыграли сербский ИМТ (3:1) и македонскую «Стругу» (2:0).

Зульфат Шафигуллин